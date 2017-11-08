الصرّاف إتصل بالسفيرة الاميركية اليزابث ريتشارد شاكراً اياها على هبة بقيمة اربعين مليون دولار للجيش اللبناني

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أجرى وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف إتصالا" هاتفيا" بالسفيرة الاميركية اليزابث ريتشارد شاكرا" اياها على هبة نقدية بقيمة اربعين مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة الاميركية للجيش اللبناني في إطار برنامج المساعدات الاميركية للجيش للعام ٢٠١٧ والمخصصة لمكافحة الارهاب وقد تبلغ الصرّاف إيداع قيمة الهبة في مصرف لبنان لصالح الجيش اللبناني. وامل الصرّاف مواصلة التعاون وتعزيزه عبر ادراج هبة مماثلة في مشروع موازنة العام الحالي، من ناحيتها هنأت ريتشارد الجيش اللبناني على ادائه ومناقبيته واكدت السعي لتعزيز التعاون القائم والعمل على تأمين التمويل الإضافي المطلوب.