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بالفيديو - هذا ما كشفته "بدلة" الحريري في الأيام الماضية!

8
NOVEMBER
2017
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في ظلّ شح المعلومات يسود التحليل، هكذا يحاول اللبنانيون التيقن من مصير رئيس حكومتهم بتتبّع أبسط التفاصيل، ومن المعلومات الضئيلة ما نقله مصدر أمني أن مرافق الحريري محمد دياب قال في التحقيقات أنه بعد وصول الوفد إلى الفيلا في الرياض، غادر الحريري الفيلا، ولم يره منذ تلك اللحظة.

 

حينها، هذا ما كان يرتديه الحريري، وهو ما شارك فيه بمؤتمر حماية الابداع الاعلامي من القرصنة، ثم ظهر الحريري السبت في خطاب الاستقالة المفاجئ، وغاب يومًا كاملًا وعاد وظَهَر الاثنين في فيديو لقائه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء طار الحريري من الرياض إلى أبو ظبي للقاء ولي العهد الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. في الأيام الاربعة، أربعة لقاءات عقدها الحريري في البذلة الرسمية نفسها، مع ربطة العنق عينها.

 

فهل هذه دلالة إضافية على أنه لم يكن في حسبان الحريري بقاءه في السعودية هذه المدة أو أنه لم يسمح بعودة الحريري إلى منزله في الرياض لجلب أمتعته الشخصية؟

Al-Jadeed
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