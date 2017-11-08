طقس الايام المقبلة.. امطار وانخفاض بدرجات الحرارة

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طقس مستقر حاليا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ومن المتوقع أن تخرقه حالة سريعة من عدم الاستقرار المحلية بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد وسيؤثر على لبنان باحتمال امطار محلية ليعود بعدها الاستقرار الى الاحوال الجوية.

* طقس اليوم: غائم جزئيا مع احتمال أمطار محلية بعد الظهر والمساء وتتركز خاصة في الداخل وعلى الجبال. الحرارة ساحلا تتراوح بين 16و 25 درجة فيما الرياح شمالية ضعيفة بين 15 و 30كم/س.

الخميس :طقس مستقر غائم جزئيا احيانا مع تشكل ضباب على الجبال فيما تنخفض الحرارة قليلا لتتراوح ساحلا بين 17 و 24 درجة.