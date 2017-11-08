الحريري كلّف كاظم الخير زيارة استراليا

A + A -

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان الرئيس سعد الحريري كلف النائب الممدد لنفسه للمرة الثالثة كاظم الخير، بزيارة الجالية اللبنانية في أستراليا، وذلك لحثهم على تسجيل أسمائهم للمشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة، على أن تشمل الزيارة كل من سيدني، ميلبورن، بيرث وكانبرا، وخصوصا بعد أن أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، السماح للبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية، المباشرة بالتسجيل الالكتروني للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وقد تم إنشاء واطلاق موقع الكتروني خاص وتطبيق على الهواتف الذكية لخدمة جميع المغتربين اللبنانيين، وقد أصبح في متناول الجميع.