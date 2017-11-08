أسرار الصحف ليوم الأربعاء 8 تشرين الثاني 2017

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

استهجنت أوساط سياسية تصريح رئيسي جمهورية سابقين بعد لقائهما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إطار المشاورات التي أجراها في قصر بعبدا أمس، إذ خرجت تلك التصريحات عن الأجواء الهادئة السائدة في البلد والدعوات إلى الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات المرتقبة، فقد تحدث الرئيسان السابقان علناً بنفس «خليجي» تحريضي على المقاومة، وطلب أحدهما اتخاذ إجراءات تمهّد لإعادتها من سورية وثم نزع سلاحها.



كواليس

قالت مصادر أممية إنّ الأمم المتحدة تفتح عادة ملفاً لكلّ مشروع إعلان انفصال وتضمّ إليه مواقف الدول وتحصي المؤيدين والمعارضين وصولاً لإعداد تقييمات للأمين العام ومجلس الأمن الدولي حول مصير مشروع إعلان الدولة الجديدة، وأنّ الملفين الأقصر عمراً بين تاريخ فتحهما وإغلاقهما كانا لكلّ من كردستان العراق وكتالونيا في أسبانيا، وقد فتح الملفان في منتصف تشرين الأول وأقفلا في نهايته...!

المستقبل: يقال

إن مرجعاً نيابياً قال لزوّاره أمس إن الوضعَين الأمني والاقتصادي ممسوكان أمّا الوضع السياسي فيحتاج إلى «صبر ووقت».



النهار: أسرار الآلهة

الجنة في لبنان

شملت وثائق "أوراق الجنة" أسماء شركات لبنانية ومتمولين وسياسيين سوريين مشاركين فيها.

إرهابيو عين الحلوة

غاب عن الاهتمام خروج عدد من الارهابيين من مخيم عين الحلوة إلى جهة مجهولة....

لا للسفير السوري

تمنى أحد نواب اللقاء الديموقراطي على الوزير ارسلان عدم دعوة السفير السوري إلى الاحتفال بتكريم والده لعدم الاحراج.



الجمهورية: أسرار

دور

لوحظ أنّ الدور الذي تلعبه مرجعية إسلامية في هذا التوقيت يُذكِّر بدور لعبته مرجعية مسيحية بعد إتفاق الطائف.



تساؤل

تساءلت أوساط سياسية عن سبب إزالة منصة الصحافة في صرح رسمي كبير ومنع الشخصيات من التحدّث عبرها.

خرطوشة

لاحظت أوساط سياسية أن مرجعاً كبيراً يتريّث في خطوة منتظرة على اعتبار أنه يأمّل عودة الأمور إلى نصابها الأول وكأنه يتمسّك بالخرطوشة الأخيرة