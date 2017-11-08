«المستقبل» قررت إبقاء جلساتها مفتوحة .. وواشنطن تدعم الحكومة

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في «بيت الوسط»، قررت كتلة «المستقبل» النيابية إبقاء جلساتها مفتوحة بانتظار عودة الرئيس الحريري إلى بيروت، متمنيةً إثر اجتماعها أمس «خروج لبنان من الأزمة التي يمرّ بها في هذه المرحلة في غياب رئيس الحكومة».

قلق دولي

في الغضون، لوحظ خلال الساعات الأخيرة ارتفاع منسوب القلق الدولي جراء تطوارت الأحداث في لبنان، إذ وبينما اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني أنّ هذه التطورات تشكل «مصدر قلق» أوروبي بُعيد استقالة رئيس الحكومة اللبنانية.

وليلاً، لفتت الخارجية الأميركية في بيان إلى أنها «تدعم حكومة لبنان لكنها تعتبر «حزب الله» منظمة إرهابية»، مشيرةً في ما يتعلق بقرار استقالة الحريري إلى أن واشنطن «لم تتلقَّ إخطاراً مسبقاً» به.