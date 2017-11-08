التسوية لم تسقط بعد

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هيام عيد-

أبدت مصادر نيابية «وسطية» خشية لافتة من المرحلة المقبلة على المستوى الأمني، وكشفت أن التصعيد الإيراني - السعودي الأخير يحمل مؤشرات على دقة ما ينتظر الساحة اللبنانية، وذلك على الرغم من حال الإستنفار القصوى غير المعلنة من قبل القيادات والمراجع السياسية والروحية والأمنية. واعتبرت أن المأزق الذي تعيشه هذه الساحة يشهد تنامياً سريعاً رغم كل الإجراءات الإستيعابية التي سُجّلت أخيراً وانخرط فيها رؤساء جمهورية وحكومات سابقين، خصوصاً وأن أي توتر مهما كان حجمه في الشارع، كفيل بأن يقلب الأوضاع ويأخذ البلد إلى وضع جديد.



وإذ لاحظت هذه المصادر، أن التعامل الرسمي مع مأزق الإستقالة نجح في امتصاص أي ردود فعل سلبية غداة استقالة الرئيس سعد الحريري من الرياض، ونقلت عن ديبلوماسيين معلومات تفيد بأن التسوية السياسية في لبنان لم تسقط، وذلك خلافاً لكل ما يجري تداوله في الأيام القليلة المقبلة، لكنها كشفت أن بنودها هي التي تغيّرت وستتبلور خلال المرحلة المقبلة، ولكن من دون أن تتحدث عن سقف التسوية التي سيتم إرساؤها بعد الاستقالة. وأضافت أن عواصم إقليمية وغربية تطرح تساؤلات حول الخطوة «المستغربة» والمفاجئة، حتى أن بعضها تحرك لجلاء المشهد الفعلي، ولكن من دون اتخاذ أي موقف إلى اليوم، إلا أنها لن تتأخر في التدخل فيما لو تبين أن تداعيات هذه الأزمة لن تقتصر على الواقع السياسي اللبناني وستعرّض الإستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان للخطر.



وانطلاقاً من حركة الإتصالات والإجتماعات الجارية بهدف تبريد الأجواء أمنياً وسياسياً ومالياً، توقعت المصادر النيابية الوسطية، أن يستمر التشكيك بكل ما رافق استقالة الحريري وفي نطاق واسع محلياً وإقليمياً ودولياً، ألى أن تتّضح معالم الإتجاهات السعودية المقبلة. وفي هذا الاطار، وجدت المصادر نفسها، أن الحسابات السعودية الداخلية تستدعي قراءة متأنية من قبل المسؤولين اللبنانيين، لافتة إلى أن التعويل على إمكان عودة الحريري عن قرار الإستقالة هو احتمال قائم ، خصوصاً وأن أسبابها ليست داخلية بدلالة التباين الكبير بين خطاب رئيس الحكومة الإيجابي قبل ساعات معدودة على بيان الإستقالة. وبالتالي، فإن الخطوة المقبلة ستركز على الحفاظ على الستاتيكو السياسي الحالي، وكأن خطوة الإستقالة لم تحصل، كما تقول المصادر نفسها التي شدّدت على أن الوضع الأمني يحظى بحماية داخلية وخارجية على حد سواء، وكذلك الأمر بالنسبة الى الواقع المالي. لكنها استدركت لافتة إلى وجود تهديد إرهابي بفعل بعض العناصر الإرهابية «النائمة «، والجاهزة لأن يتم توظيفها من قبل أطراف خارجية، في موازاة تصاعد وتيرة الخطر الإسرائيلي الحاضر والمتربّص بالساحة اللبنانية.



وإزاء هذا الواقع، تحدثت المصادر النيابية نفسها عن تصريف للأعمال، ولو لم يتم إعلان ذلك رسمياً، ولكنها توقّعت أن يجري هذا الأمر على «القطعة»، وذلك إذا تأخرت عودة الحريري إلى بيروت، وهو ما تلمّح إليه أكثر من شخصية سياسية مواكبة للأزمة.



