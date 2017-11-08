الجعفري: تقرير بعثة آلية التحقيق حول حادثة خان شيخون اعتمد على الترجيحات

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أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن تقرير بعثة آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حادثة خان شيخون اعتمد على الترجيحات بشكل متكرر في تقرير يفترض أنه لا يحتمل التكهنات، موضحا أن من أعد الأدلة وفبركها ونقلها لتركيا تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن قدمنا 130 رسالة لمجلس الأمن بشأن تهريب السلاح الكيميائي من دول الجوار واستخدامه من قبل التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وأضاف إن سوريا التزمت بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ولم يعد السلاح الكيميائي موجودا لديها منذ انضمامها إلى المنظمة عام 2013.

من جهته أكد نائب مندوب روسيا في مجلس الأمن فلاديمير سافرونكوف أن تقرير بعثة الآلية المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة للتحقيق في حادثة خان شيخون يتضمن تناقضات وعيوبا عديدة.

وقال سافرونكوف خلال الجلسة إن العينات التي استخرجت ليست من خان شيخون بل من دولة أخرى وهذا أمر غير مقبول.

وأضاف سافرونكوف إن نتائج تقرير حادثة خان شيخون تعتمد على معطيات مرتبطة بالإرهابيين.

بدورها، أعلنت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن واشنطن ستعرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار معدلا حول آلية التحقيق في كيميائي سوريا يشمل بعض المقترحات الروسية.

وقالت هايلي، في كلمة ألقتها خلال جلسة مجلس الأمن، إن الجانب الأميركي موافق على الأخذ بعدد من الأفكار التي طرحتها روسيا حول شروط تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، موضحة أن الحديث يدور عن إيلاء اهتمام أكبر بتصرفات الإرهابيين في سوريا، وضمان وصول المحققين إلى مواقع الهجمات الكيميائية، وكذلك ضمان "المقاييس العالية" للأدلة في عملية التحقيق في هذه الحوادث.

وقالت هايلي: "نريد أن نعمل مع روسيا على هذه القضايا والعثور على أرضية مشتركة معها، وكل ذلك نقاط يتضمنها مشروع القرار الروسي، ويمكننا أن نتبناها باعتبارها إظهارا لحسن النية والسعي للتوافق".