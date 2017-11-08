شعبان: لن نسمح بالاستفراد بحزب اللـه

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أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان أن الجغرافيا والتاريخ أثبتا بأن تعاون سورية مع حزب اللـه وإيران ذو أهمية كبيرة لكل الأطراف، وبأن إسرائيل تدرك جيداً قوة محور المقاومة ولن تغامر بعدوان جديد، وسورية «لن نسمح بالاستفراد باستهداف حزب اللـه لأن مصيرنا مشترك».

شعبان وفي مقابلة أجرتها أمس على قناة «الميادين» قالت: إن وفوداً غربية تحاول التواصل مع سورية بالسر، مشددة على أن تواجد القوات التركية على الأراضي السورية بحكم الاحتلال، كاشفة عن استمرار التفاوض مع الأردن حول معبر نصيب، وبأن سورية لن تقبل بأي شراكة في الإشراف على المعبر.