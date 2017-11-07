هل تشن المملكة العربية السعودية حربَها ضد بيروت أم توكل المهمة لإسرائيل؟

A + A -

"إنتهى زمن التمييز"، والمقصود هنا أن بين الحكومة اللبنانية وحزب الله لا تمييز بعد اليوم من قبل المملكة العربية السعودية، وهو ما جاء على لسان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.

وأضاف السبهان أن السعودية ستلجأ لخيارات عسكرية وغير عسكرية، فهل هي الحرب إذاً؟

وتابع السبهان مداخلته الهاتفية عبر محطة العربية أي الراعي الإعلامي للتطورات الأخيرة، مخيّراً اللبنانيين بين جنة السلام ونار الإنضواء تحت حزب الله.

فهل للسبهان أو بالأحرى للسعودية هذه الوصاية او السلطة المباشرة على لبنان؟

بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في الرياض وفي بيروت وبينهما، تبقى تصريحات الوزير السبهان في إطار التحريض الأميركي - السعودي - الإسرائيلي ضد حزب الله ومن خلاله، ضد إيران.