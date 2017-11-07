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لو أن السياسيين اللبنانيين يعلنون ما تقولُه غالبيةُ اللبنانيين في بيوتهم ، لكان لبنان يخطو خطوات فعلية نحو خروجِه من أزمته الراهنة ...

فغالبية اللبنانيين تفكر وتقول وتتصرف اليوم، انطلاقاً من اقتناعها العميق، بكون جماعة لبنانية كريمة مؤسِسة للكيان، باتت اليوم في حالة صدمة عميقة ... كما ألمح سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان ...

والصدمة هي نتيجةُ جرحٍ مكتوم ... ممنوعٌ حتى الصراخ من وجعِه ... ممنوعةٌ عنها، حتى الآخ ... ربما لأن الجرحَ من أخ ...

لكن الأكيد أن هذه الجماعة مكلومةٌ اليوم ... وواجب جميع اللبنانيين الوقوفُ إلى جانبها ... والتضامنُ معها والتعاطفُ مع جرحِها وصدمتِها ومحنتِها وأزمتِها ...

تماماً كما كان المسيحيون مجروحين في التسعينات ... ومُنع الآخرون يومَها من سماعِ صراخِهم ... حتى انفجر البلد ...

وتماماً كما كان الشيعة مستهدفين بالجرح والخنجر والسيف، في تموز 2006 ... فوقف لبنان كلُه معهم، حتى انتصر ...

الأمر نفسُه اليوم ...

مع فارق، أن الوحدة المطلوبة اليوم، تقتضي صرخة بصوت واحد: إرفعوا أيديكُم عن لبنان ... كلُكم ... من غرب وشرق ... من عرب وعَجَمْ ... من أعداء أو أشقاء أو "أعدقاء" ... إرفعوا أيديكُم عن شعبه ... وهو قادرٌ على التفاهم والتصالح والتوحد والحياة ...

فمسيحيو لبنان في جرحهم السابق، ما كانوا إلا لبنانيين أولاً ... لا فَرَنْجَة ولا مستشرقين ... وشيعةُ لبنان في جرحهم، كانوا أبداً نهائيين في لبنانيتهم ... لا فُرْساً ولا إيرانيين ... وسُنَةُ لبنان في جرحهم المكتوم اليوم، لبنانيون أولاً وأخيراً ... لا سعوديين ولا عثمانيين ... تماماً كما دروز لبنان في قلقِهم الوجودي، لبنانيون أُصَلاء من الألف حتى الياء ...

هذه هي حقيقة الأزمة اليوم ... أننا كلنا مُستهدَفون ... كلبنانيين ... وأن خلاصَنا بوحدتنا، في لبنانيتنا ... وبضنِنَا بكرامة كلٍ منا ... بكرامة كل مؤسسة، وكل جماعة، وكل طائفة ... وكل لبنان ...

هذا ما يجسده الرئيس ... ومن قصر الرئاسة البداية ...