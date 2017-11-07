الرئيس عون يختتم اليوم الاول من لقاءات التشاور.. الحص: لرص الصفوف وتنحية الخلافات ونتكل على الرئيس عون وحكمته وشجاعته

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واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءات التشاور التي بدأها صباحاً في قصر بعبدا مع القيادات والشخصيات الرسمية والسياسية ورؤساء الاحزاب، للبحث في نتائج اعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من الخارج.

الجولة الثانية من اللقاءات افتتحت عند الثالثة بعد الظهر، بلقاء مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وبعدها، التقى رئيس الجمهورية رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال ارسلان، ثم امين عام حزب "الطاشناق" النائب آغوب بقرادونيان، وبعده رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجيه.

كما استقبل الرئيس عون رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، ثم النائب اسعد حردان، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل.

واختتم رئيس الجمهورية اليوم الاول من لقاءات التشاور بلقاء وزير الخارجية والمغتربين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.

اتصال بالرئيس الحص

وعصر اليوم، اجرى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص وتداول معه في التطورات السياسية، لا سيما بعد استقالة الرئيس الحريري، واطلع على وجهة نظره حيال ما يجري. وقد اكد الرئيس الحص "على ضرورة العمل على رص الصفوف وتنحية الخلافات والمناكفات بين مجمل المكونات السياسية في لبنان، والحفاظ على حصانة القامات اللبنانية وصون كرامة الوطن وسيادته، ومنع الهيمنة على القرار الوطني اللبناني من اي جهة كانت".

كذلك، اكد الرئيس الحص على ضرورة بذل الجهود في سبيل الحفاظ على امن الوطن وتسييج السلم الاهلي بالوحدة الوطنية.

وختم قائلاً للرئيس عون: " نتكل على تبصركم وحكمتكم وشجاعتكم، وفقكم الله وسدد خطاكم وحمى لبنان".

ويستكمل الرئيس عون غداً لقاءاته التشاورية في قصر بعبدا.