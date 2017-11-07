"التغيير والإصلاح": لاحترام الدستور والأصول البرلمانية (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

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أكّد تكتل "التغيير والاصلاح" احترام الدستور والاصول البرلمانية في التعاطي مع التطورات الراهنة، لافتاً الى انه "من واجبات رئيس البلاد الوقوف عند ظروف اعلان استقالة رئيس الحكومة وذلك بعد عودته الى لبنان".







وشدد التكتل، في بيان تلاه وزير البيئة طارق الخطيب، بعد اجتماعه الأسبوعي، على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية"،داعياً المنتشرين اللبنانيين في العالم الى عدم إهدار الفرصة الفريدة للمشاركة في الانتخابات من خلال التسجيل في السفارات والقنصليات للبلدان التي يقيمون فيها.







وأضاف: "نؤكّد الدعم الكامل لمواقف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان الداعية الى الوحدة والحكمة والهدوء، وهو أعرب عن عدم خوفه على لبنان قائلا "ما دام الرئيس عون موجودا ما في خوف على لبنان".