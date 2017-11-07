ماذا حصل بين الرئيس الحريري وولي عهد أبو ظبي؟!

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري البيان الآتي:

"أعلنت وكالة الانباء الاماراتية "ان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبل اليوم في قصر الشاطئ رئيس حكومة لبنان المستقيل سعد الحريري.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "في بداية اللقاء بزيارة الرئيس سعد الحريري وبحث معه في العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها. واطلع على الأوضاع في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتطورات الأحداث فيها، مؤكدا وقوف دولة الامارات العربية المتحدة إلى جانب لبنان في شأن التحديات والتدخلات الاقليمية التي تواجهه وتعيق طريق البناء والتنمية فيه وتهدد سلامة وأمن شعبه الشقيق".

وتمنى الشيخ محمد بن زايد للرئيس سعد الحريري "التوفيق والنجاح في سبيل خروج لبنان من محنته والسعي إلى تحقيق طموحات الشعب اللبناني في حياة كريمة وآمنة".

وذكرت الوكالة "ان رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، اعرب عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتباحث معه حول ما يواجه لبنان من تحديات . وعبر عن شكره لقيادة دولة الامارات العربية المتحدة وحرصها الدائم على دعم لبنان في مختلف الظروف من أجل تعزيز وحدته وضمان أمنه واستقراره. وحمل الشيخ محمد بن زايد تحياته للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة".

حضر اللقاء مستشار الامن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.