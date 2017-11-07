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تكرار دعوة وزارة العدل و"القضاء الاعلى" للجلسة المقبلة.. كنعان: لجنة المال اقرّت 81 مليون دولار لشبكة الطرق الشمالية

7
NOVEMBER
2017
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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: فادي الهبر، نبيل دي فريج، ايوب حميد، انطوان زهرا، احمد فتفت، ايوب حميد، عاطف مجدلاني، عباس هاشم، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، كاظم الخير.
 
كما حضر الجلسة مدير عام وزارة المال الان بيفاني، عن مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور،  الديبلوماسيون لدى وزارة الخارجية والمغتربين كامل الشيخ علي، رالف مطر، احمد عرفة. 
 
وعقب الجلسة اوضح كنعان في بيان أن اللجنة وبعد النقاشات والاستماع الى المعنيين، اقرّت اتفاقيتين بقيمة 81 مليون و300 الف دولار مع البنك الاسلامي للتنمية لتمويل شبكة الطرق الشمالية ( طريق سير والطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس-المرحلة الثانية).
 
واشار كنعان الى أن اللجنة ناقشت اقتراحاً  مقدماً من النائب سمير الجسر يرمي الى تعديل المادتين 77 و78 من قانون القضاء العدلي، وذلك لاخضاع الفائزين في المباراة من بين المحامين والمساعدين القضائيين او الموظفين في الادارات العامة والمؤسسات العامة التي تتطلّب وظيفتها اجازة في الحقوق، لدورة تدريبية تسبق توليهم المهام.
 
كما يتضمّن الاقتراح منح هؤلاء حوافز، منها درجات عن سنوات عملهم، سواء في حقل المحاماة او في وظيفة عامة.
 
واوضح كنعان أن اللجنة اقرّت المادة الأولى المتعلّقة بالدورة التدريبية وعلّقت المادتين الثانية والثالثة المتعلقتين بمنح الدرجات، وقررت الاستماع الى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ووزارة المال الاسبوع المقبل قبل البت بهذا الأمر.
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