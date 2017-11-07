هذا ما كشفه السنيورة عن الرئيس الحريري!

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أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أن رئيس الحكومة سعد الحريري عائد الى لبنان، مشيراً عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا الى أن "موقفنا دائماً هو إلى جانب الرئيس الحريري ونحن نرشّحه دائماً إلى رئاسة الحكومة".

وأضاف السنيورة: "مسألة عودة الرئيس الحريري هي أولوية ومن الضروري التبصّر لدرء المخاطر التي يعشيها لبنان"، قائلاً: "يجب تصويب البوصلة وإعادة الاعتبار على الصعيد الداخلي واحترام الطائف والدستور واستعادة الاحترام للشرعية العربية والقرارات الدولية".

وقال: "انا على تواصل مع الحريري وآخر اتصال لي معه كان مساء أمس".