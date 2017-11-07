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بالفيديو - هذا ما حصل بين وئام وهاب وديما صادق على الهواء!

7
NOVEMBER
2017
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في خلال إطلالته عبر برنامج "نهاركم سعيد" الذي يبث على "المؤسّسة اللّبنانية للإرسال" (LBCI)، حصل سجال بين رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب ومقدّمة البرنامج الإعلامية ديما صادق على خلفية كثرة مقاطعة حديث وهّاب للذهاب إلى البث المباشر في القصر الجمهوري في بعبدا حيث يجري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشاورات مع عدد من القيادات السياسية أو من دار الفتوى حيث زار وفد من "التيار الوطني الحر" مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث كان تصريح لرئيس "التيار" وزير الخارجية جبران باسيل.

 

فأراد وهّاب الإنسحاب من الحلقة، وقال لصادق: "لأنّو ديما بدّك تعلميني الذّوق"، فردّت سائلة: "وين علّمتك الذوق إذا أنت عم تقول في ناس طلعوا من المجهول؟".

 

ثمّ أردف وهّاب: "تاني شي في 50 واحد بدو يطلع كيف بدي إطلع أنا؟ أنا ما بطلع الصّبح، بس بجي الصّبح كرمالك لأنّي بحبك إنتِ"، فردّت صادق: "نحنا عالهوا.

 

لكن يبدو أنّ المسألة حلّت خلال الفاصل وبقي وهاب وتابع الحلقة.

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