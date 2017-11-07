جريمة شاليه جونيه: قتلها ليسرق 20 ألف ليرة!

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صدر عــن المديرية العامـة لقـوى الأمــن الداخلي- شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:

"بتاريخ 3/11/2017 عُثر على جثة المواطنة: - ص. أ. (مواليد عام 1954) داخل أحد الشاليهات في جونيه – طريق المعاملتين، وهي مكبّلة اليدين بواسطة شريط لاصق.

من خلال المتابعة الفورية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت– خلال ساعات معدودة- من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه به، ويدعى:

- أ. أ. (مواليد عام 1999، سوري الجنسية)، الذي أقفل هاتفه الخلوي بعد ارتكابه الجريمة، وتوارى عن الأنظار.

بتاريخ 5/11/2017 نفّذت قوة خاصة من الشعبة المذكورة عملية خاطفة في بلدة اليمونة البقاعية، أسفرت عن توقيف الجاني.

بالتحقيق معه، اعترف انه أقدم، بتاريخ 29/10/2017، على خنق المغدورة بيديه، وبعد أن تأكّد من وفاتها قام بوضع شريط لاصق على فمها وحول يديها، وسرق مبلغ /20/ ألف ليرة لبنانية، كان بحوزتها.

أودع الموقوف القضاء المختص.