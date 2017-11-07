أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 07-11-2017

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البناء



رفض نائب بارز أيّ تعديل على جدول مواعيده المليء بمناسبات انتخابية في الفترة القريبة المقبلة، ولما قيل له من بعض المقرّبين إنّ الانتخابات النيابية قد تتأجّل في ظلّ الظروف المستجدّة في لبنان، كان جوابه جازماً بأنّ الانتخابات حاصلة في موعدها المقرّر في أيار 2018، وأنّ ما حصل في الأيام القليلة الماضية سيجد علاجه خلال فترة قصيرة لتعود الحياة السياسية اللبنانية إلى وتيرتها المعتادة…

الجمهورية



لاحظت أوساط سياسية أن البعض بدأ يتحضّر لتسلُّم منصب رفيع و يعتبر أن الجو مؤاتٍ هذه المرّة للوصول إلى هذا المركز.



يتوقع كثيرون إنقلاب اللعبة، ففي السابق كان يُكلّف رئيس الحكومة وينتظر طويلاً للتأليف، أما الآن فقد يطول التكليف أكثر من التأليف.

اللواء



- لغز

عُقدت سلسلة اجتماعات سريعة لتقييم الوضع، أمنياً، خشية من حدوث «مفاجآت مخططة»!

- غمز

لا تبدي أوساط قريبة من كتلة كبيرة اطمئناناً لموقف قطب كان حليفاً، عندما تطرح الاستشارات الملزمة!

- همس

يكشف عارفون في حلقة ضيّقة أن معطيات تطبيق التسوية في غير مجال، شكلت غيوماً لتأزيم الوضع، بصرف النظر عن المكان والزمان، حيث ظهرت الاستقالة.

المستقبل



إنّ ديبلوماسيين غربيين معتمدين في لبنان يتحدّثون عن «تعثّر» ملحوظ واجه الاتصالات الجارية بين عواصم كبرى بشأن الوضع السوري ولا سيّما حول مستقبل العملية السياسية.