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السعودية للبنانيين: اختاروا بين العيش بسلام أو التحالف مع حزب الله !

6
NOVEMBER
2017
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قال ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، إن المملكة ستتعامل مع الحكومة اللبنانية الحالية كحكومة إعلان حرب بسبب مواقف "حزب الله" اللبناني.

أعلن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان، أن بلاده ستتعامل مع الحكومة اللبنانية كحكومة حرب، بسبب مواقف "حزب الله"، مؤكدا أن المملكة لن ترضى أبدا بأن يكون لبنان مشاركا في الحرب على السعودية.

وقال السبهان في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، اليوم الإثنين، "المملكة العربية السعودية لن ترضى أن يكون لبنان مشاركا في حرب على السعودية:، مضيفاً "سنعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب ميليشيات حزب الله".

وتابع السبهان "ميليشات حزب الله تؤثر في كافة القرارات التي تتخذها حكومة لبنان، وكنا نتوقع من الحكومة اللبنانية أن تعمل على ردع حزب الله".

وقال السبهان إن "حزب الله يشارك في كل الأعمال الإرهابية التي تهدد السعودية، والمملكة ستستخدم كافة الوسائل السياسية وغيرها لمواجهته".

وأضاف الوزير السعودي "على اللبنانيين الاختيار بين السلام وبين الانضواء تحت حزب الله، بيد اللبنانيين تحديد ما ستؤول إليه الأمور مع السعودية".

واتهم السبهان "حزب الله" بأنه يهرب المخدرات للسعودية ويدرب شبابا سعوديين على الإرهاب.

ونفى الوزير السعودي ما تردد عن إجبار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة ووصف ذلك بـ"أكاذيب لتشتيت اللبنانيين".

واعتبر السبهان أن لبنان مختطف من "حزب الله" وإيران، ورغم ذلك أكد على أن "اللبنانيين قادرين على إيقاف تجاوزات ميليشيات حزب الله".

 

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