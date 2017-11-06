الجبير: الحريري وصل إلى مرحلة قال فيها كفى

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وطنية - ألقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ب"اللوم على حزب الله في استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري"، لافتا على "أن الأخير وصل إلى مرحلة قال فيها "كفى."



وقال في مقابلة حصرية مع محطةCNN بالعربية: "في ما يتعلق باستقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، كان من الواضح أن "حزب الله" اللبناني كان يقوضه على كل منحنى، ويؤدي المراهنات الإيرانية، النظام السياسي في لبنان أصبح عاجزا، وأن مسألة وجود حكومة يمكننا القيام بأعمال بصورة مستقلة شوهت وكان "حزب الله" يتخذ القرارات، هذا دفعه (الحريري) للقول كفى، ولن أقوم بهذا، ونحن ندعمه بالكامل في هذا القرار".