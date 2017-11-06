بالصورة... كلينك تثير الجدل بإعلان حبها لهذا الرجل السياسي

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تعاطفت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك مع رئيس الوزراء سعد الحريري والوضع العام في لبنان. حيث نشرت صورة للرئيس الحريري عبر حسابها الخاص على تويتر، وعلقت عليها “أحب هذا الرجل، ولكن السياسة في لبنان مقرفة، ونحن جميعنا نشعر بالحزن، فقد عاش لبنان 40 عاما من الحرب وإلى اليوم نحن غير آمنين، فمن المخطئ؟”

وفي تغريدة أخرى إعتبرت كلينك أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو من أمر السعودية باللعب في لبنان، حيث غردت:”أمر ترامب السعودية بالسيطرة على الحريري من أجل الضغط على حزب الله وأيضا للعب مع لبنان ولكن ترامب لا يعرف اللعبة هنا”.

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