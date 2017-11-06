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كنعان: تجاوزنا الازمة ماليا واقتصاديا

اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اللقاء المالي في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "اقرار الموازنة امر جيد لمضاعفة الثقة محليا ودوليا، وليس هناك اي مشكلة في الاعتمادات او الادارات والوزارات. وهذا امر يضاف الى كل المؤشرات الايجابية الاخرى، ونأمل ان تتجه الازمة السياسية الى حل في القريب العاجل بإدارة فخامة الرئيس وعناية كل الاطراف".

اضاف كنعان:" لقد تجاوز لبنان الازمة اقتصادياً ومالياً وهو على طريق استعادة زمام المبادرة سياسياً من خلال الالتفاف العريض حول مواقف رئيس الجمهورية وطروحاته لاسيما فيما يتعلق باعلان استقالة الرئيس سعد الحريري والتعاطي معها بانتظار عودته الى لبنان".