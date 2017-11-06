نهر الغدير ليس إسماً على مسمى

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نهر الغدير مجددا ذلك المجرى المنتحل صفة نهر وهو فعليا لا يعدو كونه مجرورا من النفايات نتيجة تعديات مئات من المصانع والمعامل بالاضافة الى وجود نحو 2000 وحدة سكنية وعدد كبير من المحال التجارية.انه المعضلة التي يصعب حلها فالى جانب ضرره البيئي والتلوث تأتي الامطار والسيول الغزيرة مسببة بفيضانه سنويا لتغمر المياه الشوارع وتقتحم المنازل.



اجتماع شهدته وزارة الصناعة بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والادارات العامة والهيئات الرقابية والبلديات ومجلس الانماء والاعمار وجمعية الصناعيين وأصحاب المصانع خلص بمجموعة من التوصيات. على الرغم من انه تم تنبيه 25 مصنعاً في الشويفات و14 مصنعاً في كفرشيما واقفال 4 مصانع في كفرشيما الا ان الاهالي في جوار مجرى نهر الغدير سئموا الوعود الكاذبة. نهر الغدير مسؤولية مشتركة لوزارات عدة مجتمعة وبالرغم من محاولات الحلول المتكررة تبقى العبرة في التنفيذ رأفة بصحة المواطنين.