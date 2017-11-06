living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحريري يطل من عند الملك فماذا بعد؟

6
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اين هو رئيس الحكومة المستقيل من الرياض ، سعد الحريري، هل هو في اقامة جبرية او يعود قريبا الى لبنان؟ انه السؤال الذي شغل بال الجميع منذ اعلان خبر "الاستقالة الصدمة".

فمنذ السبت ، لم ترشح اخبار كثيرة عن الرجل الذي اقتصرت محادثاته الهاتفية على دائرة ضيقة من الاصدقاء فيها سلام كثير وكلام قليل،فغابت الصورة ومعها الصوت الحريري الى ان غرد مساء الاحد بصورة تجمعه بسفير المملكة لدى لبنان بعيد خطاب هادئ للامين العام لحزب الله يقول فيه ان القلق على شخص الحريري مشروع..ما ان طلع فجر الاثنين على خطاب نصر الله ، حتى عاد الحريري مرئيا هذه المرة عبر صور بثها التلفزيون السعودي، يظهر فيها وهو يلتقي رأس الهرم السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ببقصر اليمامة.

في الشكل لم يكن اللقاء عاديا ، اذ حضره كل من وزراء الداخلية والخارجية والدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، وغرد بعده الحريري ، اما في المضمون فما رشح عنه قليل ويفيد بانه عرض الاوضاع على الساحة اللبنانية.بانتظار ما ستكشفه الايام المقبلة، يبقى كل ما يقال في اطار التكهنات الا ان الاكيد ان الرجل في وضع لا يحسد عليه فهل يكون سعد الحريري ضحية القرار الكبير وسط الصراع الخطير الذي تشهده المنطقة على وقع انعطافة سياسية سعودية واضحة بقيادة محمد بن سلمان ؟ ولاسيما بظل ما قيل عن ان الملك سلمان سيلقي غدا خطاب التنحي عن الحكم لصالح ابنه محمد بن سلمان؟


OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout