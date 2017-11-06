الحريري يطل من عند الملك فماذا بعد؟

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اين هو رئيس الحكومة المستقيل من الرياض ، سعد الحريري، هل هو في اقامة جبرية او يعود قريبا الى لبنان؟ انه السؤال الذي شغل بال الجميع منذ اعلان خبر "الاستقالة الصدمة".



فمنذ السبت ، لم ترشح اخبار كثيرة عن الرجل الذي اقتصرت محادثاته الهاتفية على دائرة ضيقة من الاصدقاء فيها سلام كثير وكلام قليل،فغابت الصورة ومعها الصوت الحريري الى ان غرد مساء الاحد بصورة تجمعه بسفير المملكة لدى لبنان بعيد خطاب هادئ للامين العام لحزب الله يقول فيه ان القلق على شخص الحريري مشروع..ما ان طلع فجر الاثنين على خطاب نصر الله ، حتى عاد الحريري مرئيا هذه المرة عبر صور بثها التلفزيون السعودي، يظهر فيها وهو يلتقي رأس الهرم السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ببقصر اليمامة.



في الشكل لم يكن اللقاء عاديا ، اذ حضره كل من وزراء الداخلية والخارجية والدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، وغرد بعده الحريري ، اما في المضمون فما رشح عنه قليل ويفيد بانه عرض الاوضاع على الساحة اللبنانية.بانتظار ما ستكشفه الايام المقبلة، يبقى كل ما يقال في اطار التكهنات الا ان الاكيد ان الرجل في وضع لا يحسد عليه فهل يكون سعد الحريري ضحية القرار الكبير وسط الصراع الخطير الذي تشهده المنطقة على وقع انعطافة سياسية سعودية واضحة بقيادة محمد بن سلمان ؟ ولاسيما بظل ما قيل عن ان الملك سلمان سيلقي غدا خطاب التنحي عن الحكم لصالح ابنه محمد بن سلمان؟