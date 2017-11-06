بري بعد لقائه الرئيس عون: التفاهم كامل مع رئيس الجمهورية ومن المبكر التحدث عن استقالة او تأليف حكومة

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا عند السادسة عصر اليوم، رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري فور وصوله الى بيروت آتياً من شرم الشيخ حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجرى عرض آخر التطورات على الساحة المحلية اثر اعلان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقالته من الخارج، ونتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها الرئيس عون في هذا الشأن.



وبعد اللقاء، اكد الرئيس بري ان "التفاهم مع فخامة الرئيس في الازمة الراهنة كامل وتام ومنجز. وانا اؤيد حرفياً البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية في ما يتعلق بالاستقالة، و"بكير كتير كتير كتير" الحديث عن استقالة او تأليف حكومة".

واضاف رداً على سؤال: "دستورياً، لا يمكن ان اقول ان هناك استقالة جدية ام لا".