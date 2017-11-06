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بالفيديو - كلام معيب ومشين لوزير لبناني مباشرة على الهواء!

6
NOVEMBER
2017
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نشرت الصحافية ليندا مشلب عبر حسابها في "فيسبوك" فيديو يظهر "المستوى المتدني" لوزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي خلال اتصال هاتفي معه مباشرة على الهواء تسأله فيه عن استقالة الرئيس سعد الحريري والحديث عن تواجده في فندق ريتز كارلتون في الرياض.
 
وعلّقت مشلب قائلة: "الى كل من يسأل ماذا حصل بيني وبين الوزير المحترم المرعبي: هذا الفيديو باختصار يظهر المستوى المتدني والحقير لمن يتبوأ سدة وزارة... والى كل من لامني لأنني لم أشتمه على الهواء لأنني احترم نفسي واحترم المؤسسة التي أعمل بها ولأنني اعتقدت أنني لم أسمع جيداً في البداية فلم اشأ التسرع بالرد ...لكن عندما عاودت الاستماع للحلقة لم أجد أي مبرر لرده المعيب على كلام سئل لمن هو أكبر منه وأعلى شأن منه واجاب عليه بكل احترام واتزان...".
 
وأضافت: "أنا بدوري لا ألومه لأنها ربما هذه هي اجواء حياته التي فضحها على الهواء...لكن التطاول على الكرامات من غير وجه حق لا يليق بك يا معالي الوزير... وهذا الكلام أيضا برسم رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أهانه عن قصد...أو عن قصد... أما أنا فيكفي ما سمعته حتى الآن من كل من لديه كرامة وشرف في شتمه ودعمي....".
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