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ماهو سر لقاء راغب علامة و داليا كريم في الطائرة الخاصة ؟

6
NOVEMBER
2017
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انتقلت مهندسة الديكور و الاعلامية اللبنانية داليا كريم من بيروت على قبرص على متن طائرة خاصة اقلتها مع السوبر ستار راغب علامة الذي قررت لاول مرة و بطلب منه ان تقدم حفله الغنائي في فندق " ميريت رويال " بحضور حشد من الشخصيات اللبنانية و العربية الى جانب مجموعة من السواح القادمين من دول غربية , حيث تخلل المناسبة احتفال النجم اللبناني بعيد ميلاد كريم التي شكرت له تلك اللفتة الكريمة وقالت : راغب حالة فنية خاصة تعبر عن نفسها و استمراريتها وفق رؤية طالما لفتت الانتباه اليها والى مضمونها النابض بالفن و الابداع و قوة الحضور .
داليا عادت الى لبنان للمباشرة بتصوير حلقات جديدة من برنامج " داليا و التغيير " الذي تعرضه محطة " او تي في " اللبنانية وهي تصر على المزيد من الانجازات على مستوى العمل الانساني بغية تقديم المساعدة لاكبر عدد ممكن من الفقراء .
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