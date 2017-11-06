من مواليد عام 1896.. بالصور - تعرفوا على أقدم إنسان حي على وجه الأرض

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كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية عن اسم المواطن التشيلي الذي يعتقد أنه أقدم إنسان لا يزال على قيد الحياة على وجه الكرة الأرضية.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الاثنين بأن سيلينو فيلانويفا جاراميلو يبلغ من العمر حالياً، حسب بطاقة هويته، 121 عاماً، وقد ولد في 1896، قبل 4 سنوات من ولادة المرأة التي تعتبر حاليا أقدم شخص على قيد الحياة في العالم، حسب كتاب غينيس للأرقام القياسية.

وأفادت الصحيفة بأن المواطنة التشيلية مارتا راميريز التي كانت حينئذ في سن 63 عاماً قررت توفير مأوى للعجوز الفقير بعد أن خسر جميع ممتلكاته في حريق التهب منزله.

وكانت المرأة، بطبيعة الحال، على يقين بأن ضيفها في ذا 99 عاماً لن يعيش طويلاً، غير أن السنوات مرت واحدة تلو أخرى، وجاراميلو لا يزال على قيد الحياة فيما يبلغ عمرها اليوم 85 عاماً.

تجدر الإشارة إلى أن بطاقة الهوية هي الوثيقة الوحيدة التي تثبت عمر الرجل، بعد أن دمر الحريق جميع الوثائق الأخرى.

وولد جاراميلو في بلدة ريو بوينو جنوب البلاد في العام الذي نظمت فيه لأول مرة الألعاب الأولمبية المعاصرة، وكان يعمل في مجال الزراعة، ولم يكن لديه أبداً زوجة أو أطفال.

وفي عام 2011 هنأ الرئيس التشيلي السابق سيباستيان بينيرا شخصياً جاراميلو بيوم ميلاده الـ115، وسلم وزير التنمية الاجتماعية خواكيم لافين للعجوز وثيقة تثبت عمره.