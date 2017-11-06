اجتماع بعبدا الامني.. الرئيس عون لن يستفرد بأي قرار قبل أن يتاح له لقاء الرئيس الحريري

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انتهى الاجتماع الأمني في قصر بعبدا الذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضم وزراء الداخلية والعدل والدفاع وقادة الأجهزة الامنية.
وقال وزير العدل سليم جريصاتي بعد الاجتماع:
- طلب الرئيس عون الجهوزية الكاملة قضائياً وامنياً لمتابعة التطورات كما شدد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة
- قدّم القادة الأمنيون تقاريرهم التي بيّنت أنه لم يسجل أي حادث أمني غير مألوف أو معتاد في الساعات الأخيرة
- تقرر إبقاء الإجتماعات الأمنية - القضائية مفتوحة لمواكبة التطورات
- لم يؤكد أي جهاز أمني حتى اليوم أي معلومة لتعرض رئيس الحكومة لأي محاولة إغتيال
- الاجتماع لم يتضمن مناقشة اي ردّ على اي موقف سعودي وننتظر عودة الرئيس الحريري ليبنى على الشيء مقتضاه
- الرئيس عون لن يستفرد بأي قرار قبل أن يتاح له لقاء الرئيس الحريري
- الرئيس عون ممسك بناصية القرار، وكل شيء مبرمج لديه تبعاً للتطورات