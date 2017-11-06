كيف سيكون طقس بداية الاسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون ضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 25 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الأرز من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 9 الى 24 درجة.

-الرياح السطحية متقلبة من غربي الى شمالي، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 80 %

-حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء 24 درجة.

-الضغط الجوي 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06:02 ساعة غروب الشمس:16:41