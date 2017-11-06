مركز أي بي تي للطاقة IPTEC ينظّم، برعاية معالي وزير الثقافة الدكتور غطّاس الخوري، المعرض الثاني للرسومات الرابحة في مسابقة Fabriano للرسم

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تحت عنوان "إعتمد المشي واستخدم الدرّاجة الهوائية لبيئة أنظف وحياة أكثر صحة"

برعاية معالي وزير الثقافة الدكتورغطاس خوري، نظّم مركز أي بي تي للطاقة IPTECبالتعاون مع مراكز Fabriano الفنّيّة، المعرض الثاني للرسومات الرابحة في مسابقة الرسم للعام 2015-2016 التي شارك فيها آلاف التلاميذ من مختلف الأعمار والمناطق في لبنان تحت عنوان "إعتمد المشي وإستخدم الدّراجة الهوائية لبيئة أنظف وحياة أكثر صحة". تمّ افتتاح المعرض في 3 تشرين الثاني في جامعة القديس يوسف بحضور معالي وزيرالثقافة الدكتورغطاس خوري، رئيس مركز IPTEC الدكتور طوني عيسى، ومدير Fabriano في لبنان السيد جان كلود نحّاس بالإضافة إلى حشد كبير من الطلاب والمشاركين الرابحين في مسابقة الرسم وذويهم وعدد كبير من المدعوين.

تخلّل حفل الافتتاح عرض لمجموعة من أفضل الرسومات الرابحة التي استطاعت التعبير بشكل مميّز عن معضلة تلوّث الهواء من جراء النقل البرّي في لبنان، بالإضافة إلى طرحها للحلول من خلال إبراز فوائد إعتماد المشي واستخدام الدراجة الهوائية من أجل بيئة أنظف وحياة أكثر صحة. وفي هذا الإطار، تعاون أيضاً مركز أي بي تي للطاقة (IPTEC) مع مؤسسة Beirut by Bike وقدّما دراجات هوائية بهدف التشجيع على اعتمادها كوسيلة تنقّل صديقة للبيئة وذلك من خلال سحب أقيم في المعرض.

إنّ هدف التعاون بين IPTEC وFabriano هو التركيز على فئة الشباب وتلامذة المدارس كونهم سائقي المستقبل لنشر الوعي لديهم حول واقع تلوّث الهواء في لبنان وسلوكيّات القيادة الإقتصادية الصديقة للبيئة وانتهاجها كثقافة في القيادة. وقد نجح مركز أي بي تي للطاقة IPTEC حتى الآن بإيصال هذه الرسالة البيئية إلى أكثر من مئة ألف مشترك من خلال مسابقة Fabriano السنوية للرسم.

تندرج هذه الخطوة ضمن الحملة الأشمل وهي الحملة الوطنية لخفض تلوّث الهواء في لبنان عبر ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النّقل البرّي التي أطلقها مركز أي بي تي للطاقة IPTEC في العام 2012 بدعم من وزارة البيئة، الإسكوا(ESCWA) وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP).