living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إستنفار من الفئة (أ).. بالصورة - هذا ما سيحصل خلال الـ24 ساعة القادمة في السعودية!

6
NOVEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
غرّد حساب بإسم "فارس" عبر موقع تويتر معلناً عن موجة اعتقالات جديدة خلال الـ 24 ساعة القادمة وقد جاء في التغريدات:
 
- MBS إنقلب على التويجري وإعتقله علماً أن التويجري هو من أوصل سلمان وبن سلمان للحكم والتويجري شريك MBS بإغتيال الأمير نايف وبكل جرائم وسرقاتMBS
 
- محمد بن فهد وسعود بن نايف وبندر بن سلطان وخالد بن سلطان وخالد الفيصل وتركي الفيصل (إعتقالكم خلال ساعات)
 
- حذرت الوليد بن طلال عبر تويتر وكانت المرة الثانية من حجز أموال وإعتقال وكان حينها خارج المملكة 
 
- إستنفار من الفئة (أ) وموجة إعتقالات جديدة تنطلق خلال 24 ساعة القادمة لكبار الأمراء والمسؤولين والضباط الرافضين لـMBS
 
 
يُذكر أن حساب "فارس" كان قد سرّب معلومات عديدة منذ بدء حملة الاعتقالات في السعودية وهو حساب مجهول المصدر.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout