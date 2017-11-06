إستنفار من الفئة (أ).. بالصورة - هذا ما سيحصل خلال الـ24 ساعة القادمة في السعودية!

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غرّد حساب بإسم "فارس" عبر موقع تويتر معلناً عن موجة اعتقالات جديدة خلال الـ 24 ساعة القادمة وقد جاء في التغريدات:

- MBS إنقلب على التويجري وإعتقله علماً أن التويجري هو من أوصل سلمان وبن سلمان للحكم والتويجري شريك MBS بإغتيال الأمير نايف وبكل جرائم وسرقاتMBS

- محمد بن فهد وسعود بن نايف وبندر بن سلطان وخالد بن سلطان وخالد الفيصل وتركي الفيصل (إعتقالكم خلال ساعات)

- حذرت الوليد بن طلال عبر تويتر وكانت المرة الثانية من حجز أموال وإعتقال وكان حينها خارج المملكة

- إستنفار من الفئة (أ) وموجة إعتقالات جديدة تنطلق خلال 24 ساعة القادمة لكبار الأمراء والمسؤولين والضباط الرافضين لـMBS

يُذكر أن حساب "فارس" كان قد سرّب معلومات عديدة منذ بدء حملة الاعتقالات في السعودية وهو حساب مجهول المصدر.