لماذا يتريث الرئيس عون في قبول استقالة الحريري؟

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اشارت المعلومات لصحيفة "الجمهورية" الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يفضّل التريّثَ في قبول استقالة الرئيس سعد الحريري من الحكومة مع انّها اصبَحت نافذةً سياسياً، اوّلاً لتقصّي ملابساتِها والتأكّد من وضعِ الحريري في منزله في الرياض. ثانياً، لرصدِ كلّ ردّات الفعل الاقليمية والدولية ولا سيّما الاميركية.

وثالثاً، لإجراء اتصالات في الكواليس لمعرفة مدى استعداد بعض الشخصيات السنّية لتولي رئاسة الحكومة في حال اصبَحت نافذةً، إذ إنّ رئيس الجمهورية ملزَم بحكمِ الدستور إجراءَ استشارات لتسمية رئيس جديد للحكومة في فترة قصيرة.