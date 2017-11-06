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أسرار الصحف ليوم الاثنين 6 تشرين الثاني 2017

6
NOVEMBER
2017
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البناء
علّقت أوساط سياسية على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري بالإشارة إلى أنّ الاستقالة لم تكن مستبعدة، مذكّرةً بأن أوّل من تحدّث عن احتمال هزّ الوضع الحكومي عبر استقالة وزراء منها هو رئيس حزب «القوات» سمير جعجع بعد زيارته السعودية منذ بضعة أسابيع، ما يعني أنّ هناك أمراً سعودياً كان يجري التحضير له و ظهر أوّل من أمس في استقالة الحريري.

اللواء
- همس
تجري اتصالات ومشاورات بين قيادات 14 آذار لعقد لقاء موسع يُؤكّد على وحدة الموقف من الأزمة السياسية الراهنة!
- غمز
رفضت مرجعية مسؤولة في تيّار المستقبل تنظيم أية نشاطات في الشارع تضامناً مع استقالة رئيس الحكومة، مشددة على إبقاء التطورات في إطارها السياسي البحت!
- لغز
لوحظ أن أجندة مواعيد رئيس الحكومة المستقيل كانت مزدحمة يوم الجمعة، وتم إلغاؤها في اللحظة الأخيرة اثر تلقيه دعوة من الديوان الملكي السعودي!

الجمهورية
لم يلقَ طرح أطلقته إحدى النقابات ترحيباً لدى بعض المراجع الروحية، ويُنتظر أن تصدر ردود عليه.
نُقِل عن شخصية غير سياسية أن قيامها بزيارة الى الخارج لن يتأثر بكل التطورات التي تحصل على خلفية إستقالة رئيس الحكومة.
ساهم الخطاب الهادئ لأحد قادة الأحزاب في تخفيف الضغط على أبواب المصارف اليوم فيما كان العكس هو الصحيح لو أتى الخطاب تصعيدياً.

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