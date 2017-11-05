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كتلة المستقبل من بيت الوسط: ندعم خطوة الحريري وتوازن لبنان تعرض للاختلال بسبب تصاعد تورط حزب الله وإيران بصراعات المنطقة

5
NOVEMBER
2017
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عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعا استثنائيا في بيت الوسط، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت الاوضاع من مختلف جوانبها، وموضوع استقالة الرئيس سعد الحريري والظروف المحيطة بها.

وفي نهاية الاجتماع أصدرت الكتلة بيانا تلاه النائب عمار حوري، وجاء فيه: "بحثت الكتلة في أسباب وتداعيات استقالة الرئيس سعد الحريري، وهي في هذا المجال تؤكد موقفها، الذي أعلنته البارحة من دعم وتأييد للرئيس سعد الحريري في الموقف الذي اتخذه.
ان كتلة المستقبل تؤكد في هذه الظروف الدقيقة التمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمها العيش المشترك الاسلامي المسيحي، واتفاق الطائف والدستور الذي أجمع عليه الشعب اللبناني، وهي كذلك تدعو جميع الفرقاء اللبنانيين للتنبه والتبصر في المخاطر، التي يتعرض لها لبنان نتيجة الاختلال في التوازن الداخلي والمخاطر الخارجية الناتجة عن استمرار وتصاعد التورط الإيراني وحزب الله في الصراعات الدائرة في المنطقة.
لقد واجه لبنان والشعب اللبناني سابقا وخلال السنوات الماضية القريبة ظروفا بالغة الصعوبة، وهو اليوم في مواجهة مماثلة، وهو لذلك لن يتراجع ويقبل بمحاولات السيطرة والاخضاع، وهو بإذن الله سينتصر بوحدته وصلابته وتضامن شعبه وإجماعه على المصالح الوطنية اللبنانية العليا".

وطنية
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