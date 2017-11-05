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السيد نصر الله يكشف معطيات حول أسباب استقالة الحريري!

5
NOVEMBER
2017
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 أوضح الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله أن "ما دعاني للحديث اليوم هو المستجد السياسي وهو اعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، وانا الليلة ساتحدث عن هذا الموضوع ولن اتطرق للتطورات في المنطقة والاحداث والتوقعات رغم اهميتها بل ساترك الامر لنهار الجمعة احتفالا بيوم شهيد "حزب الله.

في كلمة متلفزة له، أشار السيد نصر الله إلى أنه "حتى لا ندخل في التحليلات بشكل مباشر، اود ان نبدأ من معطيات يعرفها كل الوزراء في الحكومة الحالية وسمعوها من الحريري وبالخصوص الوزراء الذين يجتمعون في لجنة قانون الانتخاب وسمعوه وزراؤنا ونعتبر هذه الامور معطيات لا تحليلات وقبل ايام تحدث احد المسؤولين السعوديين واطلق تصريحات بحق لبنان و"حزب الله" وتحدث عن تطيير حزب الله من الحكومة وهدد وارعد وقيل انه تم استدعاء الحريري الى عجل للسعودية وهذا خبر اكيد لانه قام بالغاء مواعيده وسافر للسعودية".


ولفت إلى أن "الكل توقع بالسفر الاول ان يتم تطيير الحكومة ولكن عندماعاد من السعودية وكان هناك جلسة لمجلس الوزراء ونقل للجميع واعلن باشكال مختلفة أن السعودية تؤيد الاستقرار في لبنان والامن وبقاء الحكومة والحوار بين اللبنانيين وانه حصل على وعود بانه ستقدم مساعدات كبيرة للبنان وسنحضر لمؤتمر باريس 4 ومساعدات للجيش وكان مرتاحا ومنشرحا وايضا انه سيكون هناك جلسة للجنة الوزارية الاثنين او الثلاثاء ومجددا سافر الحريري للسعودية ومن هناك اعلن الاستقالة".


وأفاد السيد نصر الله أن "خبر الاستقالة صدر عن قناة العربية ببيان مسجل حصرا على العربية وايضا شكل الاعلان والنص والمضمون رآه الجميع وهذه هي المعطيات. حتى الان لايعلم أحد بالضبط ماذا جرى بعد سفر الحريري للسعودية وهذا يجب التوقف عنده اذ ما بين تأييد الاستقرار والحكومة الى دفعة واحدة استقالة بهذا الشكل"، مشيراً إلى أن "هذه المعطيات تعطي استنتاجات ان الاستقالة كانت قرارا سعوديا اجبر الحريري عليه وانها لم تكن رغبته ولا ارادته ولا قراره واعتقد ان الجميع يوافق على هذا الاستنتاج".


وأشار السيد نصرالله إلى أن "نحن اللبنانيون نعرف ادبيات بعض وهذا النص الذي تلاه الحريري كتبه سعودي والحريري قام بتلاوته، الكل فوجىء في لبنان فلم يكن احد يتوقع هذه السرعة ورئيس الجمهورية رئيس المجلس النيابي ايضا تفاجآ ولا شك ان الاستقالة اوجدت حالة قلق في لبنان مع ما ترافقت من تحليلات"، لافتاً إلى "اننا في "حزب الله" نقول اولا نحن لم نكن نتمنى ان تحصل الاستقالة وكنا نرى ان الامور تسير بشكل معقول والكل يلتقي في الحكومة ويتم مناقشة مختلف المسائل المطروحة ونعتقد ان الحكومة كانت تملك القدرة على الاستمرار ومراكمة الانجازات حتى اجراء الانتخاباتى النيابية المقبلة وكانت الحكومة قادرة على اجراء الانتخابات".


وتابع " نتوقف عند شكل تقديم الاستقالة وما فيه من دلالات ترتبط بسيادة لبنان وكرامة لبنان وكرامة رئيس الحكومة نفسه اذ كان الاليق ان يسمح للرجل ان يعود الى لبنان وان يستقيل عند رئيس الجمهورية وهذا الشكل يكشف عن طريقة واسلوب التدخل السعودي في الشؤون اللبنانية مع انها تقوم بالحروب على الاخرين لاتهامهم بالتدخل بالشؤون اللبنانية والعربية"، مضيفاً "حول مضمون البيان، لن نعلق ولن نناقش المضمون السياسي فيه رغم وجود اتهامات قاسية ونحن نعتقد ان النص نصا سعوديا وبيانا سعوديا واذا ما اردنا النقاش فيجب ان يكون السعودي هو الطرف بالنقاش وليس الحريري".

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