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الرئيس عون يتصل بالرئيس المصري والعاهل الاردني ويتلقى اتصالا من الرئيس بري

5
NOVEMBER
2017
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الرئيس عون يتصل بالرئيس المصري والعاهل الاردني
ويتلقى اتصالا من الرئيس بري
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الرئيس السيسي: مصر تقف الى جانب لبنان رئيسا وشعبا
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الملك عبد الله الثاني: الاردن يدعم كل ما يحفظ استقرار لبنان
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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاته لليوم الثاني على التوالي في اعقاب اعلان رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري استقالة الحكومة من خارج لبنان لتقييم التطورات الراهنة.


وفي هذا السياق، تلقى الرئيس عون اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الذي اطلعه على نتائج لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما تداول معه في التطورات التي نتجت عن اعلان الرئيس الحريري استقالة الحكومة.


واجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتداول معه في المستجدات الراهنة حيث اكد الرئيس المصري وقوف جمهورية مصر العربية الى جانب لبنان رئيسا وشعبا ودعمها لسيادة لبنان وسلامة اراضيه ووحدة شعبه.


كذلك، اجرى الرئيس عون اتصالا بالعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين وتداول معه في الاوضاع الراهنة حيث اكد العاهل الاردني دعم بلاده لوحدة اللبنانيين ووفاقهم الوطني وكل ما يحفظ استقرار لبنان.

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