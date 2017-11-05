بالصور - الوزير رفول من استراليا: على المغتربين التسجيل الالكتروني للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة

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التقى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول في اوستراليا مندوبي الجمعيات والاحزاب مشددا على اهمية تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

اما اللقاء الاكبر فسيكون مساء الجمعة في العاشر من تشرين الثاني.

وضمن البرنامج المُعد للUALM في سيدني-أستراليا يواصل الوزير بيار رفول لقاءاته مع أبناء الجالية اللبنانية، ومساء اليوم إلتقى عدد من مسؤولي الجمعيات والروابط والاحزاب حيث شرح آخر التطورات في لبنان وحثّ الجميع على اخذ تسجيلهم للانتخابات المقبلة على محمل الجد لا سيما وأن هذا القانون أي قانون النسبية يعطي فرصة لوجوه جديدة للدخول الى المجلس النيابي كما وان كل صوت أصبح له أهمية وقيمة في تحديد النتائج.



الUALM تُدعو الجميع إلى لقاء موسع مع معالي الوزير مساء الجمعة الساعة السادسة والنصف بعد ان يكون قد التقى في محاضرة ابناء الجالية مساء الخميس في ملبورن.