living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - الوزير رفول من استراليا: على المغتربين التسجيل الالكتروني للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة

5
NOVEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التقى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول في اوستراليا مندوبي الجمعيات والاحزاب مشددا على اهمية تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

اما اللقاء الاكبر فسيكون مساء الجمعة في العاشر من تشرين الثاني.

وضمن البرنامج المُعد للUALM في سيدني-أستراليا يواصل الوزير بيار رفول لقاءاته مع أبناء الجالية اللبنانية، ومساء اليوم إلتقى عدد من مسؤولي الجمعيات والروابط والاحزاب حيث شرح آخر التطورات في لبنان وحثّ الجميع على اخذ تسجيلهم للانتخابات المقبلة على محمل الجد لا سيما وأن هذا القانون أي قانون النسبية يعطي فرصة لوجوه جديدة للدخول الى المجلس النيابي كما وان كل صوت أصبح له أهمية وقيمة في تحديد النتائج.


الUALM تُدعو الجميع إلى لقاء موسع مع معالي الوزير مساء الجمعة الساعة السادسة والنصف بعد ان يكون قد التقى في محاضرة ابناء الجالية مساء الخميس في ملبورن.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout