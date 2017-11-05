البحرين تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورا!

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طلبت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان عاجل صدر عنها اليوم الأحد، من جميع رعايا المملكة الموجودين حاليا في لبنان مغادرة هذه البلاد فورا.

وقالت الوزارة: "نظرا للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية تطلب وزارة الخارجية من جميع مواطني البحرين المتواجدين في لبنان المغادرة فورا".





كما أضاف البيان: "تجدد وزارة الخارجية دعوتها لجميع المواطنين الكرام بعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حرصا على سلامتهم، وتجنبا لأي مخاطر قد يتعرضون لها جراء هذه التطورات".

ويأتي هذا البيان في ظل أزمة سياسية داخلية بدأت في لبنان أمس السبت بعد أن أعلن رئيس وزراء البلاد، سعد الحريري، في خطوة غير متوقعة اتخذها خلال زيارته إلى السعودية، عن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.

وهاجم الحريري بشدة، في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض وبثتها قناة "العربية"، كلا من إيران و"حزب الله"، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.