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في اطار اهتمامها بالنشاطات والمبادرات التي تجسد قيم الانسانية وتعكس روح العطاء، حضرت اللبنانية الاولى ناديا الشامي عون الحفل العشرين للمبتدئات Bal International des debutantes، الذي اقيم مساء امس برعايتها في "صالة السفراء" في كازينو لبنان، ويعود ريعه لتقديم سيارة اسعاف الى الصليب الاحمر اللبناني.

وحضر الاحتفال الى السيدة عون، الامير شارل امانويل دي بوربون Emmanuel de bourbon - Charlesامير بارما وزوجته الاميرة كونستونس Constance وزير السياحة اواديس كادانيان، السفيران: البرازيلي جورج قادري، والالماني مارتن هوث، اضافة الى عدد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والاجتماعية والثقافية.



وقائع الاحتفال:

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني تلاه أغنية ترمز الى السلام والتضامن أدتهما السوبرانو تانيا قسيس وعدد من الاطفال وقدامى المبتدئات، ثم كانت كلمة لرئيسة مؤسسة Bal des debutantes السيدة ريجينا فنيانوس استهلتها بشكر اللبنانية الاولى على حضورها ورعايتها هذا الحفل، وقالت: "اننا فخورون بحضوركم بيننا ونتمنى لكم النجاح الكامل في رسالتكم بطابعها الانساني".

اضافت:"في 31 تشرين الثاني 2016، انتخب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، واليوم يحتفل شعب لبنان العظيم بذكرى السنوية الاولى لهذا الانتخاب، وللمناسبة فإن ثقتنا بفخامة الرئيس كبيرة لبناء لبنان قوي وموحد وعظيم ".

وذكرت السيدة فنيانوس "ان هذا الاحتفال يأتي اليوم في الذكرى العشرين لانطلاقة "الحفل الراقص السنوي للمبتدئات، الذي درجت العادة ان يتم تخصيص ريعه لتقديم سيارة اسعاف لاحد مراكز الصليب الاحمر اللبناني في مختلف المناطق اللبنانية." وختمت بالقول: "اليوم نفتتح صفحة جديدة بتاريخ لبنان، وكلنا امل بأن نعود ونرى وطننا مزدهرا كما كان في السابق وقد استعاد لقبه سويسرا الشرق، ارض تجمعنا تحت ظلال ارز الرب رمز لبنان العظيم والابدي".

ثم تحدثت السيدة روزي بولس، مشيرة الى ان المؤسسة ومنذ العام 2005 حرصت على منح ريع احتفالها السنوي لتقديم سيارات اسعاف الى مراكز الصليب الاحمر اللبناني المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية.

بعد ذلك، كانت كلمة لرئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي شكر فيها بدوره للسيدة عون حضورها ورعايتها للمرة الاولى هذا الاحتفال، مؤكداً "ان ما تقوم به من رسالة انسانية يشكل مبعث امل وتضامن."

وشكر الدكتور الزغبي لمنظمي الاحتفال ما يقدمونه سنوياً من سيارات اسعاف للصليب الاحمر اللبناني وقال :"ان حياة الكثير من المواطنين قد تم انقاذها، وكثير من الآلام قد تم التخفيف من وطأتها بفضل هذه الهبات. واني بإسم الصليب الاحمر اللبناني اشكر من كل قلبي هذا الالتزام الذي تسيرون به سنوياً وتجعلون منه محطة مضيئة."

ثم تحدث الامير شارل ايمانويل دو بوربون معربًا عن سعادته لوجوده للمرة الاولى في لبنان شاكرا لاعضاء اللجنة تنظيم الحفل ودعوته وزوجته لحضوره مؤكدا انه يبرز صورة لبنان الجميلة والراقية. ونوه بهذه المبادرة التي تصب في اطار العمل الانساني والوطني، مستذكراً العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان وفرنسا.

وفي ختام الحفل، الذي تخلله لوحات راقصة للمبتدئات ومقطوعات فنية، قدمت مجموعة من الفتيات المشاركات باقة من الزهور الى اللبنانية الاولى والتقطت الصور التذكارية.