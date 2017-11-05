ماذا صدر عن الامن اللبناني حول حقيقة محاولة اغتيال الحريري؟

A + A -

صدرت قوى الأمن الداخلي في لبنان بلاغاً اكدت فيه ان ما يتم تداوله في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قيام شعبة المعلومات بإحباط محاولة لاغتيال رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري غير صادر عنها وليس لديها أي معطيات حول ذلك".

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “تعليقا عما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية حول قيام شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بإحباط محاولة لاغتيال سعد الحريري.

يهم هذه المديرية ان توضح بأن ما يتم تداوله غير صادر عنها أو عن شعبة المعلومات، وبالتالي فانها ليست مصدر هذه الأنباء وليس لديها أي معطيات حول ذلك، فاقتضى التوضيح” حسبما افادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.