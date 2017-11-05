موسكو تتهم واشنطن بارتكاب «جرائم حرب» في سورية

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اتهم الجيش الروسي الولايات المتحدة بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى نازحين سوريين معتبراً أن ذلك يرقى إلى «جرائم حرب».



وأورد «المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع» أن الوضع الإنساني صعب جداً في منطقة التنف على الحدود بين الأردن وسورية، حيث تتمركز حامية تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.



وقال المركز في بيان: «الأكثر إلحاحاً هو الوضع الإنساني في منطقة التنف بسبب الولايات المتحدة التي أقامت قاعدة عسكرية هناك في شكل غير شرعي وتمنع الاقتراب منها من على بعد 55 كيلومتراً على الأقل، ما يحرم عشرات آلاف اللاجئين من تلقي المساعدات الإنسانية».



وأضاف أن «أفعال الجيش الأميركي وما يعرف بـ "التحالف الدولي" انتهاك سافر للحقوق الإنسانية ويمكن توصيفها بجريمة حرب»، وفق وكالات الأنباء الروسية.



في غضون ذلك، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية إريك باهون أن المنطقة البالغ عرضها 55 كيلومتراً التي ذكرها الجيش الروسي هي في الواقع منطقة خفض التوتر التي تم التوصل إليها بالاتفاق معه حول حامية التنف لتجنب الصدامات في شكل عرضي بين جيشينا.



وأردف أن مدنيين كثراً لجأوا إلى المنطقة التي يبلغ عرضها 55 كيلومتراً بعد نزوحهم من المناطق التي قصفتها القوات الحكومية السورية لأنهم يعرفون أنهم لن يتعرضوا للقصف.



وتابع: «لقد أبلغنا الروس بأننا على استعداد لتسهيل تسليم المساعدات» إلى هؤلاء المدنيين «لكن النظام السوري يعرقل نجاح هذه الجهود».



وكان الجيش الروسي اتهم واشنطن في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بتقديم «دعم» إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) انطلاقاً من منطقة التنف.



وتقول واشنطن أن التنف تضم معسكراً تستخدمه القوات الخاصة الأميركية والبريطانية ويستخدم لتدريب مقاتلين من فصائل مسلحة سورية تحارب تنظيم «داعش».