هكذا جاء رد أمير عبد اللهيان على استقالة الحريري

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أعلن مستشار رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن استقالة رئيس الوزراء اللبناني من السعودية خطوة متسرعة ستوجد فراغا سياسيا تخدم مصلحة الكيان الصهيوني.

وفي اتصال هاتفي مباشر مع قناة العالم الاخبارية قال أمير عبد اللهيان إن التطورات الراهنة سجلت هزيمة "داعش" في العراق وسوريا وإحباط المؤامرة في كردستان العراق.

وأضاف أمير عبد اللهيان أن قرارات الكونغرس ضد ايران وحزب الله تأتي بعد خيبة آمال اميركا وحلفائها من تحقيق مكاسب عبر"داعش".

وشدد مستشار الرئيس لاريجاني أن إعلان الحريري استقالته من السعودية يثير الاستغراب منوها أن مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية الدكتور علي ولايتي أكد للحريري خلال زيارته الى بيروت حرص إيران على وحدة واستقلال لبنان.