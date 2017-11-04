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مقدمة نشرة الـOTV:

هي خطوة مفاجئة حتى لأوساط سعد الحريري. فهكذا من دون سابق انذار، اقدم على خطوته تلفزيونياً من السعودية. واللافت، ان جدول مواعيدِه ليوم الاثنين كان يشمل لقاءات في السرايا الحكومية تحديداً... وهو ما يؤكد كون الخطوة مباغِتة حتى له... وهو الذي أطلّ قبل يومين مرتاحاً بدعابة هلا بالخميس، ليتحوّل السبت الى مستقيل.



بُعيد رسالة الاستقالة، اتصل الحريري برئيس الجمهورية الذي اجرى اتصالات بمختلف المسؤولين في الدولة لضمان استمرار عمل المَرافق وحفظ الاستقرار، وهو ينتظر معلومات اضافية لتحديد خطواته اللاحقة. وقد اتصل الرئيس عون بأركان الائتلاف الحكومي جميعاً للتشاور والتأكيد على الاستقرار والهدوء.



وتعليقا عما تردد عن احباط فرع المعلومات محاولة لاغتيال الحريري، اوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان أن ما يتمُ تداولُه غيرُ صادر عنها وأنها ليست مصدر هذه الأنباء وليس لديها أي معطيات حول ذلك....ماذا عن التفاصيل؟ الاجابة ضمن النشرة المسائية