صيادو طيور يتبارون بالتصويب على أعمدة الكهرباء وخطوط الشبكة

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أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في عكار ميشال حلاق، ان صيادين متهورين يتسببون بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من البلدات والقرى، وذلك عبر "تسليتهم" و"تباريهم" باطلاق النار باتجاه أعمدة الكهرباء وخطوط الشبكة والعوازل (الفناجين) التي تعزل الخطوط الكهربائية عن هذه الأعمدة.

وأوضح مدير مكتب شركة BUS في عكار المهندس سامي قدسي بأن عمال الشركة "ومنذ دخول موسم الصيد حتى اليوم، قاموا باصلاح العديد من الأعطال في الشبكة الكهربائية الناجمة عن تحطم فناجين العزل التي تتعرض لاطلاق نار من بنادق الصيد".

ولفت إلى انه نشر توصية إلى الصيادين على صفحته الخاصة على ال"فايسبوك" جاء فيها:

"عزيزي المواطن: هواية صيد الطيور هي من الهوايات التي يمارسها معظمنا، يجب علينا ممارسة هذه الهواية بطريقة سليمة دون التعرض للأملاك العامة بالأذية. إطلاق الأعيرة النارية على خطوط الكهرباء والأعمدة يعرض الشبكة لأعطال كثيرة. نشكر تعاون الجميع".