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عبد اللهيان: استقالة الحريري تصب في مصلحة الكيان الصهيوني

4
NOVEMBER
2017
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اعتبر حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية أن إعلان سعد الحريري استقالته من رئاسة وزراء لبنان “إجراء متسرع”، فيما ادعى مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام أن استقالة الحريري جاءت بترتيب سعودي أمريكي.

وقال عبداللهيان إن إعلان الحريري استقالته، من المملكة العربية السعودية، “إجراء مفاجئ”، مضيفا أن استقالته ستسبب “فراغا سياسيا”، وتابع بالقول إن إيران “تريد وحدة لبنان وإفشال المؤامرات السعودية الأمريكية الإسرائيلية”، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.

ورأي عبداللهيان أن استقالة الحريري “تصب في مصلحة الكيان الصهيوني”. وقال إنها “تأتي في إطار هزيمة داعش وهزيمة مؤامرة التقسيم وهزائم واشنطن وتل أبيب”. وأضاف أن قرارات الكونغرس الأمريكي ضد إيران وحزب الله “اتخذت عقب يأس أميركا وحلفائها من تحقيق نجاح عبر داعش”.

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