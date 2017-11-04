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نتنياهو: - جهود كبيرة لتشكيل تحالف مع دول سنية ضد إيران

4
NOVEMBER
2017
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عربي 21-

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن العرب "يلتفون حولنا بشكل لم أكن أتوقعه في حياتي"، مؤكدا أن إسرائيل تبذل جهودا كبيرة لتشكيل تحالف مع دول سنية (لم يسمها) ضد إيران.

وخلال كلمة له أمام مركز أبحاث في لندن قال نتنياهو: "إن الخطر الذي تشكله إيران على جيرانها في الشرق الأوسط سيدفعهم إلى إقامة تحالفات كان من غير الممكن تخيلها".

واعتبر نتنياهو أن الخبر السار هو أن الآخرين يتجمعون حول إسرائيل بشكل لم يحدث في السابق، "وإنه أمر لم أتوقعه أبدا في حياتي".

وأوضح أن "إسرائيل تبذل جهودا شاقة لتشكيل تحالف مع الدول السنية العصرية لإدانة ومكافحة العدوان الإيراني"، على حد تعبيره.

وشارك نتنياهو وقرينته سارة إلى جانب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مأدبة عشاء احتفالية في لندن بمناسبة مئوية صدور وعد بلفور.

وشارك في المأدبة مسؤولون في الإدارة البريطانية وسياسيون من العالم فضلاً عن شخصيات تنتمي إلى الجالية اليهودية ومن ضمنهم كل من وزير الخارجية الأمريكي سابقاً جون كيري ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ورئيس المعارضة يتسحاق هرتزوغ ورئيس الوكالة اليهودية ناتان شارانسكي وغيرهم.

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