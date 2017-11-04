محمد كبارة: خطوة الحريري جريئة واللبنانيون فرحون بها

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قال وزير العمل في الحكومة اللبنانية والقيادي في تيار المستقبل محمد كبارة للميادين نت إن "خطوة الحريري بالاستقالة جريئة واللبنانيون فرحون بها"، مباركاً في نفس الوقت هذه الخطوة التي أقدم عليها الحريري.

ورأى كبارة أن استقالة الحريري "أسقطت المشروع الإيراني للسيطرة على لبنان "، وفق ما قال. وأشار إلى أن "التعاون مع حزب الله في الحكومة السابقة لا يخفي الخلافات الكبيرة معه".

وزير العمل في الحكومة اللبنانية قال إن الشارع اللبناني فرح باستقالة الحريري، مضيفاً "نحن لا ننسى إقالته عام 2011" في إشارة إلى إعلان وزراء قوى 8 اذار استقالتهم من الحكومة بالتزامن مع لقاء جمع الحريري والرئيس الاميركي السابق باراك اوباما.

ورداً على سؤال بشأن إعلان الاستقالة من السعودية أجاب كبارة "ستتضح لاحقاً أسباب الإعلان من السعودية ونحن ليس لدينا معلومات حتى الساعة".