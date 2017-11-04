توقيف "المونسنيور حرب"...المنتحل الصفة

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، عن إقدام شخص مجهول الهوية على انتحال صفة دينية باسم "المونسنيور حرب"، وقيامه بعمليات احتيالية عبر طلب مساعدات مالية تتراوح بين ٣٠٠ و ٥٠٠ دولاراً اميركياً لأناس مرضى، من اشخاص ميسوري الحال واصحاب مؤسسات.

نتيجة للتحريات المكثفة التي قامت بها هذه الشعبة، تمكنت من معرفة هويته وتوقيفه بناء لإشارة القضاء المختص، بتاريخ 3/11/2017 في محلة جونية، ويدعى:

ر. ر. (مواليد عام 1964، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على ارتكاب عمليات احتيالية طالت العديد من المواطنين، حصل بموجبها على مبالغ مالية.

وقد تبين انه من اصحاب السوابق، وهو مطلوب للقضاء بموجب 3 مذكرات توقيف بجرم سرقة واحتيال.